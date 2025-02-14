Екатеринбург на год станет Библиотечной столицей России

В 2026 году Екатеринбург будет объявлен Библиотечной столицей России. Город примет это звание от Ижевска, который несет данный титул в 2025 году. Соответствующее заявление сделал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на пресс-конференции в Доме журналистов.
— Конкурс основан Российской библиотечной ассоциацией в 1998 году для обмена опытом регионов Российской Федерации в библиотечном деле и сфере культуры, — передает департамент информационной политики Свердловской области.
Принцип конкурса заключается в том, что ежегодно для проведения Всероссийского библиотечного конгресса выбирается один из городов Российской Федерации — именно он и получает звание Библиотечной столицы России.