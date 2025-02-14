Екатеринбург на год станет Библиотечной столицей России

В 2026 году Екатеринбург будет объявлен Библиотечной столицей России. Город примет это звание от Ижевска, который несет данный титул в 2025 году. Соответствующее заявление сделал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на пресс-конференции в Доме журналистов.