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Екатеринбург на год станет Библиотечной столицей России

После Ижевска звание Библиотечной столицы России примет Екатеринбург.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году Екатеринбург будет объявлен Библиотечной столицей России. Город примет это звание от Ижевска, который несет данный титул в 2025 году. Соответствующее заявление сделал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на пресс-конференции в Доме журналистов.

— Конкурс основан Российской библиотечной ассоциацией в 1998 году для обмена опытом регионов Российской Федерации в библиотечном деле и сфере культуры, — передает департамент информационной политики Свердловской области.

Принцип конкурса заключается в том, что ежегодно для проведения Всероссийского библиотечного конгресса выбирается один из городов Российской Федерации — именно он и получает звание Библиотечной столицы России.

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