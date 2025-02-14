Минздрав Беларуси изменил санитарные требования к средствам защиты растений

В частности, нормативы требуют соблюдения мер безопасности, которые указаны в законодательных актах или же на упаковке и в рекомендациях по применению конкретных средств. Уточняется, что к работам с использованием средств защиты растений, агрохимикатов, минеральных удобрений допускаются только те, кто соответствует требованием законодательства об охране труда.