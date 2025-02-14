Минздрав Беларуси изменил санитарные требования к средствам защиты растений, агрохимикатов и минеральных удобрений. Это следует из постановления Министерства здравоохранения № 171 от 11 декабря 2024 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.
Сообщается, что по новым санитарным нормам и правилам, были установлены требования, связанные с безопасным применением данных средств. Так, основной принцип работы с препаратами состоит в том, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды. Это достигается через механизацию, автоматизацию процессов, соблюдение регламентов применения и методов внесения.
В частности, нормативы требуют соблюдения мер безопасности, которые указаны в законодательных актах или же на упаковке и в рекомендациях по применению конкретных средств. Уточняется, что к работам с использованием средств защиты растений, агрохимикатов, минеральных удобрений допускаются только те, кто соответствует требованием законодательства об охране труда.
Говорится, что применение названных препаратов не должно приводить к превышению показателей, которые были установлены гигиеническим нормативом «Показатели безопасности действующих веществ средств защиты растений в объектах среды обитания, продовольственном сырье и пищевых продуктах».
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