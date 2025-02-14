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В Узбекистане запустят движение «Здоровый человек — здоровая нация»

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В Узбекистане будет организовано общенациональное движение «Здоровый человек — здоровая нация». Об этом говорилось на совещании с участием президента, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.uz

Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное вопросам развития олимпийского и паралимпийского движения, выведения адаптивного и массового спорта на новый уровень, а также повышению физической активности населения.

В ходе совещания было отмечено, в пропаганде здорового образа жизни среди населения важное значение имеет не только спорт, но и правильное питание. Согласно исследованиям, 44% населения Узбекистана не ведут физически активного образа жизни, а 36% — не придерживаются правил здорового питания.

Среди населения резко сократилось потребление кукурузных продуктов, фруктов и овощей, а потребление соли и сахара увеличивается, что еще больше усиливает беспокойство. В результате 56% людей имеют избыточный вес, а 38% имеют проблемы с артериальным давлением. Неинфекционные заболевания становятся причиной преждевременной смертности.

отмечалось на совещании

Президент поручил ответственным лицам охватить пропагандой здорового питания и физической активности каждую семью. Для этого предложено подготовить социальные видеоролики и транслировать их ежедневно на центральных телеканалах.

Шавкат Мирзиёев указал на необходимость закрепить эти вопросы на законодательном уровне, а также поручил в краткие сроки полностью пересмотреть закон «О физической культуре и спорте» с учетом современных требований.

Также говорилось о том, что теперь в махаллях будут проводиться массовые мероприятия по физической активности с ведением рейтинга, к концу года самым активным семьям будут предоставляться тренажеры, а в лучших махаллях — создаваться спортивные площадки.

На совещании было озвучено, что идея «Здоровый человек — здоровая нация» должна стать общенациональным движением, а принципы правильного питания и физической активности — неотъемлемой частью жизни каждой семьи.

здоровье