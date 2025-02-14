В Узбекистане запустят движение «Здоровый человек — здоровая нация»

Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное вопросам развития олимпийского и паралимпийского движения, выведения адаптивного и массового спорта на новый уровень, а также повышению физической активности населения.
В ходе совещания было отмечено, в пропаганде здорового образа жизни среди населения важное значение имеет не только спорт, но и правильное питание. Согласно исследованиям, 44% населения Узбекистана не ведут физически активного образа жизни, а 36% — не придерживаются правил здорового питания.
Среди населения резко сократилось потребление кукурузных продуктов, фруктов и овощей, а потребление соли и сахара увеличивается, что еще больше усиливает беспокойство. В результате 56% людей имеют избыточный вес, а 38% имеют проблемы с артериальным давлением. Неинфекционные заболевания становятся причиной преждевременной смертности.
Президент поручил ответственным лицам охватить пропагандой здорового питания и физической активности каждую семью. Для этого предложено подготовить социальные видеоролики и транслировать их ежедневно на центральных телеканалах.
Шавкат Мирзиёев указал на необходимость закрепить эти вопросы на законодательном уровне, а также поручил в краткие сроки полностью пересмотреть закон «О физической культуре и спорте» с учетом современных требований.
Также говорилось о том, что теперь в махаллях будут проводиться массовые мероприятия по физической активности с ведением рейтинга, к концу года самым активным семьям будут предоставляться тренажеры, а в лучших махаллях — создаваться спортивные площадки.
На совещании было озвучено, что идея «Здоровый человек — здоровая нация» должна стать общенациональным движением, а принципы правильного питания и физической активности — неотъемлемой частью жизни каждой семьи.