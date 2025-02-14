Рядовой Евгений Матвеев из Тулуна героически погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне специальной военной операции погиб Евгений Матвеев из Тулуна. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию города.
— Мужчина в 1985 году окончил среднюю школу № 6. «За ленточку» отправился, подписав контракт. Рядовой героически погиб при выполнении боевого задания 29 декабря 2024, — рассказали в агентстве.
Евгений Матвеев был стойким и мужественным, всегда приходил на помощь товарищам. За храбрость и отвагу его представили к награждению орденом Мужества (посмертно). Прощание с героем прошло сегодня, 14 февраля 2025, в храме Святителя Луки Крымского.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в зоне проведения специальной военной операции погиб Владислав Рыбаков из Усть-Кутского района. Защитнику Отечества было 23 года.