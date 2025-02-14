Рядовой Евгений Матвеев из Тулуна героически погиб в зоне СВО

Евгений Матвеев был стойким и мужественным, всегда приходил на помощь товарищам. За храбрость и отвагу его представили к награждению орденом Мужества (посмертно). Прощание с героем прошло сегодня, 14 февраля 2025, в храме Святителя Луки Крымского.