49 многоэтажек в центре Ростова остались без тепла из-за нового порыва

14 февраля в центре Ростова-на-Дону отопление вновь было ограничено в 49 многоквартирных домах. Ситуацию уточнили в пресс-службе ООО «Ростовские тепловые сети».
— Вчера вечером были завершены работы по устранению дефектов в центре города, но при заполнении системы на проспекте Соколова выявили повторный дефект. Оперативно организован ремонт, — сообщили в пресс-службе компании.
Напомним, параметры отопления оказались снижены в домах на проспекте Соколова от улицы Текучева до улицы Пушкинской. Также ситуация коснулась Гагарина, 6/87.