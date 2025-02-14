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49 многоэтажек в центре Ростова остались без тепла из-за нового порыва

Параметры отопления снова снизились почти в 50 домах в центре Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

14 февраля в центре Ростова-на-Дону отопление вновь было ограничено в 49 многоквартирных домах. Ситуацию уточнили в пресс-службе ООО «Ростовские тепловые сети».

— Вчера вечером были завершены работы по устранению дефектов в центре города, но при заполнении системы на проспекте Соколова выявили повторный дефект. Оперативно организован ремонт, — сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, параметры отопления оказались снижены в домах на проспекте Соколова от улицы Текучева до улицы Пушкинской. Также ситуация коснулась Гагарина, 6/87.