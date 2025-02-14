В Башкирии после продолжительной болезни умер поэт Альфред Хазимуллин

В Башкирии не стало известного поэта Аскинского района Альфреда Хазимуллина. О смерти общественного деятеля сообщил глава района Динис Юсупов.
По словам близких, поэт и автор пяти сборников был образцовым мужем и отцом троих детей. До конца жизни сохранил простоту общения, человечность, юмор и оптимистический взгляд на мир, говорят родные.
На момент смерти поэту было 64 года.
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