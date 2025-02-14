Птицы могли появиться на планете на 20 млн лет раньше

По данным исследователей, у этого существа уже было несколько признаков, характерных для современных птиц, в том числе короткий хвост. Оно могло весить 140−300 граммов — примерно столько же, сколько современный голубь. В отличие от археоптерикса, также жившего в Юрском периоде и имевшего длинный и тонкий хвост, как у хищного динозавра, Baminornis zhenghensis уже имел хвост как у современных птиц.