Птицы могли появиться на планете на 20 млн лет раньше

ГОНКОНГ, 14 февраля. /ТАСС/. Китайские палеонтологи обнаружили останки, которые могут заставить пересмотреть эволюцию птиц на Земле. Как сообщает газета South China Morning Post, возраст находки в уезде Чжэнхэ юго-восточной китайской провинции Фуцзянь окаменелостей короткохвостой птицы, получившей название Baminornis zhenghensis, составляет примерно 150 млн лет.
«Открытие [Baminornis zhenghensis] отодвигает первое появление короткохвостых птиц примерно на 20 млн лет», — приводит издание слова ученых из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук и Института геологической службы провинции Фуцзянь.
По данным исследователей, у этого существа уже было несколько признаков, характерных для современных птиц, в том числе короткий хвост. Оно могло весить 140−300 граммов — примерно столько же, сколько современный голубь. В отличие от археоптерикса, также жившего в Юрском периоде и имевшего длинный и тонкий хвост, как у хищного динозавра, Baminornis zhenghensis уже имел хвост как у современных птиц.
Это открытие может помочь в изучении одного из самых важных эволюционных переходов — от двуногих динозавров-тероподов к птицам. Самые древние из известных до сих пор птиц с короткими хвостами жили примерно на 20 миллионов лет позже Baminornis, отмечают исследователи.