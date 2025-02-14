Автозаводский район стал одним из самых безопасных в Нижнем Новгороде

Уже восемь лет подряд Добровольная народная дружина завода признается лучшей в городе — в 2024 году дружинники пресекли больше 400 административных правонарушений и провели более тысячи профилактических бесед. Обеспечение безопасной среды проживания — одно из основных направлений программы развития территорий «Новый социальный вектор», которая реализуется при поддержке Олега Дерипаски.