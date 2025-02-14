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Пойманным безбилетникам Казани предстоит оплатить штраф в 2,5 тысячи рублей

В ходе рейда выявили несколько нарушителей.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В столице РТ начали штрафовать пассажиров, не оплативших проезд в наземном электрическом транспорте. Рейд проводят контрольно-ревизионный отдел МУП «Метроэлектротранс», комитет по транспорту исполкома города и служба транспортной безопасности.

В ходе рейда выявили несколько нарушителей, на которых составили протоколы. Безбилетникам предстоит оплатить проезд, а также штраф в размере 2,5 тыс. рублей.

Как напомнили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», при входе в транспорт необходимо оплачивать поездку. За отсутствие подтверждения оплаты проезда пассажиры будут платить штраф в размере 2,5 тыс. рублей, а за неоплату перевозки багажа — 1000 рублей.

Напомним, сотрудники «Метроэлектротранса» провели работы по выправке, подбивке, устранению просадок и перекосов более 19 км трамвайных путей. Также за это время специалисты заменили 1245 сгнивших деревянных шпал и уложили 500 железобетонных.