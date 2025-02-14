Пойманным безбилетникам Казани предстоит оплатить штраф в 2,5 тысячи рублей

Как напомнили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», при входе в транспорт необходимо оплачивать поездку. За отсутствие подтверждения оплаты проезда пассажиры будут платить штраф в размере 2,5 тыс. рублей, а за неоплату перевозки багажа — 1000 рублей.