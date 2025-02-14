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Ситуация с ОРВИ и гриппом в Хабаровском крае остается напряженной

Заболеваемость не превышает эпидпорог.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае сохраняется напряженная санитарно-эпидемиологическая ситуация. Продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Хабаровском крае остается на уровне эпидпорога.

«Чтобы снизить риски, в крае усилены противоэпидемические меры: введен масочный режим и утренние фильтры для персонала в медицинских и социальных учреждениях. Также усилен контроль за дезинфекцией помещений», — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Кроме того, началась иммунизация населения против клещевого энцефалита, охватывающая все группы риска и жителей эндемичных территорий.