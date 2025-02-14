Ситуация с ОРВИ и гриппом в Хабаровском крае остается напряженной

«Чтобы снизить риски, в крае усилены противоэпидемические меры: введен масочный режим и утренние фильтры для персонала в медицинских и социальных учреждениях. Также усилен контроль за дезинфекцией помещений», — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.