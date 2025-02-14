Дефицит лекарств в омских аптеках: за дело взялась прокуратура

Подчеркивается, что ситуация создает непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних. Проверка инициирована по факту многочисленных обращений жителей региона. По ее результатам будет принято решение о необходимых мерах, в том числе о возможном возбуждении уголовных дел.