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Дефицит лекарств в омских аптеках: за дело взялась прокуратура

ОМСК, 14 февраля, ФедералПресс. Жители Омской области массово жалуются на отсутствие льготных препаратов в аптеках с начала 2025 года. Люди с инвалидностью не могут получить необходимые им лекарства. Ситуацией заинтересовалась региональная прокуратура.

Источник: РИА "Новости"

«Прокуратура Омской области проводит проверку по факту отказа обеспечения граждан льготными лекарственными препаратами… Прокуратура даст оценку деятельности Министерства здравоохранения Омской области в части своевременности и полноты принимаемых мер по закупке и обеспечению граждан лекарствами, медицинскими изделиями и детским питанием», — указано в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что ситуация создает непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних. Проверка инициирована по факту многочисленных обращений жителей региона. По ее результатам будет принято решение о необходимых мерах, в том числе о возможном возбуждении уголовных дел.

Минздрав Омской области ранее объяснял, что дефицит лекарств возник из-за новой системы закупки. В министерстве рассказали, что их сотрудники работают круглосуточно, чтобы исправить ситуацию. Однако местные жители пока не видят подвижек в решении проблемы.

Ранее «ФедералПресс» писал, что рецептурные лекарства можно будет покупать онлайн.

Прокуратура