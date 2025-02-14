Дефицит лекарств в омских аптеках: за дело взялась прокуратура

«Прокуратура Омской области проводит проверку по факту отказа обеспечения граждан льготными лекарственными препаратами… Прокуратура даст оценку деятельности Министерства здравоохранения Омской области в части своевременности и полноты принимаемых мер по закупке и обеспечению граждан лекарствами, медицинскими изделиями и детским питанием», — указано в сообщении ведомства.
Подчеркивается, что ситуация создает непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних. Проверка инициирована по факту многочисленных обращений жителей региона. По ее результатам будет принято решение о необходимых мерах, в том числе о возможном возбуждении уголовных дел.
Минздрав Омской области ранее объяснял, что дефицит лекарств возник из-за новой системы закупки. В министерстве рассказали, что их сотрудники работают круглосуточно, чтобы исправить ситуацию. Однако местные жители пока не видят подвижек в решении проблемы.
Ранее «ФедералПресс» писал, что рецептурные лекарства можно будет покупать онлайн.