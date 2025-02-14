Красноярцев снова просят помочь найти ребенка, которого отец прячет от матери

По данным ведомства, отец ребенка, житель Красноярска, скрывает и прячет мальчика от матери на протяжении нескольких месяцев. Отдавать сына женщине мужчина не хочет даже несмотря на решение суда. На вид ребенку 5−6 лет, тип внешности — европейский: волосы русые, глаза серо-голубые.
Если вы видели малыша или знаете его местонахождение, просьба незамедлительно сообщить в Главное управление по номерам телефонов:
8−960−755−28−37,
Напомним, что о помощи в поисках Родиона Соколова судебные приставы просят красноярцев не впервые. В прошлый раз аналогичное объявление появилось на сайте и в социальных сетях ведомства в июле 2024 года.