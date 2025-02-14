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Пункт пропуска «Берестовица» открыт после реконструкции

14 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-польской границе после реконструкции открыли пункт пропуска «Берестовица», передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Пункт пропуска “Берестовица” — один из крупнейших наших таможенных объектов. Сейчас по инициативе польской стороны движение здесь приостановлено, но мы воспользовались этой паузой и сделали серьезную реконструкцию, создали замечательные условия для службы пограничников, таможенников в пункте пропуска. Но самое главное — комфортные условия для пересечения границы. В любом случае границы будут открыты, пункт пропуска будет работать, и те условия, которые сейчас здесь созданы после реконструкции, — это одни из лучших у нас в стране», — отметил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский.

До этого обновление пункта пропуска «Берестовица» на белорусско-польской границе проводилось в 2007 году.