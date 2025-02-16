Интересные факты и ответы на кроссворд на 15 февраля 2025

В 1613 году Галилей заявил в письме аббату Кастелли, что Священное Писание не является авторитетом в научных вопросах. Опубликование этого письма и выпуск книги «Письма о солнечных пятнах» с поддержкой системы Коперника привели к доносам. В 1615 году римская инквизиция начала против Галилея дело по обвинению в ереси.