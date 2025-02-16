Интересные факты и ответы на кроссворд на 15 февраля 2025

По горизонтали:
Рисование.
Помимо научных достижений, Галилей был талантливым музыкантом и художником. Его знания перспективы и композиции были настолько ценны, что ведущие художники Флоренции, такие как Чиголи и Бронзино, обращались к нему за советом. Чиголи даже считал Галилея своим наставником.
Инквизиция.
В 1613 году Галилей заявил в письме аббату Кастелли, что Священное Писание не является авторитетом в научных вопросах. Опубликование этого письма и выпуск книги «Письма о солнечных пятнах» с поддержкой системы Коперника привели к доносам. В 1615 году римская инквизиция начала против Галилея дело по обвинению в ереси.
Диалог.
Книга Галилея «Диалог о двух главнейших системах мира» представлена в форме дискуссии между сторонником Коперника, нейтральным наблюдателем и приверженцем Аристотеля. Несмотря на отсутствие прямого авторского мнения, аргументы в пользу гелиоцентрической системы звучат очень убедительно. Важно, что книга написана на итальянском языке, что сделало ее доступной широкой публике.
Аэропорт.
В честь Галилея назван аэропорт в Пизе.
По вертикали:
Динамика.
Галилей доказал, что траектория тела, брошенного под углом к горизонту, является параболой. Это было первым решением задачи динамики в истории науки. Он также установил, что максимальная дальность полета достигается при угле броска 45°. На основе этих знаний Галилей составил первые артиллерийские таблицы.
Пиза.
Галилей родился в итальянском городе Пиза в в 1564 году.
Инерция.
Галилей опроверг закон Аристотеля о движении, сформулировав закон инерции: тело сохраняет состояние покоя или равномерного движения при отсутствии внешних сил. Несмотря на некоторые неточности в его формулировке (допущение движения по окружности), понятие инерции было впервые введено Галилеем, и этот закон носит его имя.
Пятно.
Открытие Галилеем солнечных пятен стало аргументом против аристотелевского представления о неизменности и совершенстве небес. Анализируя пятна, Галилей установил факт вращения Солнца вокруг своей оси, а также определил период и положение этой оси.
Интересные факты о Галилео Галилее:
- Внук Галилея, последний представитель рода, стал монахом и уничтожил рукописи ученого по религиозным соображениям.
- Легенда о том, что после отречения на суде инквизиции Галилей произнес: «И все-таки она вертится!», не имеет документальных подтверждений. Этот миф появился в 1757 году благодаря поэту Джузеппе Баретти и стал популярен после перевода его книги на французский в 1761 году.
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