В Большереченском районе Омской области запустят магистральный газопровод

Новый газопровод обеспечит доступ к необходимым ресурсам для северных территорий региона. В первую очередь, газ поступит в Тару, а затем будет направлен в Знаменский и Тевризский районы.
Губернатор Виталий Хоценко поделился подробностями в своём телеграм-канале, отметив, что ранее местные жители получали газ от Тевризского нефтегазоконденсатного месторождения. Теперь, благодаря новому магистральному соединению, поставки станут более надежными и стабильными.
В рамках запуска газа запланированы встречи представителей областного правительства с местными администрациями. Губернатор региона подчеркнул, что такие встречи помогут обсудить развитие района и возможную поддержку со стороны областных властей.