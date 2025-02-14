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В Большереченском районе Омской области запустят магистральный газопровод

В Большереченском районе Омской области скоро стартует подача магистрального газа, что станет значимым шагом для местного энергоснабжения.

Источник: AP 2024

Новый газопровод обеспечит доступ к необходимым ресурсам для северных территорий региона. В первую очередь, газ поступит в Тару, а затем будет направлен в Знаменский и Тевризский районы.

Губернатор Виталий Хоценко поделился подробностями в своём телеграм-канале, отметив, что ранее местные жители получали газ от Тевризского нефтегазоконденсатного месторождения. Теперь, благодаря новому магистральному соединению, поставки станут более надежными и стабильными.

В рамках запуска газа запланированы встречи представителей областного правительства с местными администрациями. Губернатор региона подчеркнул, что такие встречи помогут обсудить развитие района и возможную поддержку со стороны областных властей.