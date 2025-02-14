Минград рассказал о планах развития левобережья Оки в Нижнем Новгороде

«В части работ по строительству набережной на текущий момент уже выполнены предпроектные работы по определению трассировки и профилю набережной, инженерные изыскания для строительства, ведется рабочее проектирование. Также определен потенциальный концессионер. Концессионное соглашение находится на стадии согласования. Важно отметить, что работы по благоустройству набережной также возложены на инвестора в рамках договора КРТ», — пояснили в минграде региона.