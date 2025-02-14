Минград рассказал о планах развития левобережья Оки в Нижнем Новгороде

О проекте КРТ, который затронет Канавинский и Ленинский районы, рассказали в соцсети представители нижегородского минграда. Работы будут проходить границах улиц Приокская, Молитовская, Фабричная, Интернациональная, а также около берега Оки. Инвестором выступит ООО «СЗ “Комсомольская”.
Проект предполагает строительство на указанной территории объектов социального назначения, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры.
Инвестор также возведет жилье и благоустроит набережную. Кроме того, здесь появятся два детских сада на 245 и 260 мест, школа на 800 мест, а также физкультурно-оздоровительный комплекс. КРТ левобережья Оки предполагает и появление дублера проспекта Ленина, дорогу построят по концессии.
«В части работ по строительству набережной на текущий момент уже выполнены предпроектные работы по определению трассировки и профилю набережной, инженерные изыскания для строительства, ведется рабочее проектирование. Также определен потенциальный концессионер. Концессионное соглашение находится на стадии согласования. Важно отметить, что работы по благоустройству набережной также возложены на инвестора в рамках договора КРТ», — пояснили в минграде региона.
После завершения всех работ на левом берегу Оки появятся три новых общественных пространства площадью 22892, 2445 и 7276 кв. метров соответственно. Взамен существующей дикорастущей поросли инвестор высадит 1800 деревьев. Дополнительно на застройщика возложена обязанность по высадке в 2025 году 1600 деревьев на территории Канавинского и Автозаводского районов.
Ранее сообщалось, что выбран подрядчик для КРТ в границах улиц Дьяконова и Львовской в Нижнем Новгороде.