Красноярец заплатит 650 тысяч детям, которых ранило стеклом от выбитого ветром окна

Напомним, ЧП произошло 6 июня 2023 года. Трое детей 7 и 8 лет вместе с родителями шли по улице Тотмина мимо дома № 21а, когда началась буря. Чтобы переждать ее, они укрылись под деревом. Но в это время в его ствол влетел стеклопакет, сорванный порывом ветра с балкона 12 этажа.
Рама упала прямо на детей, и они получили травмы: у двух девочек 7 и 8 лет врачи диагностировали резаные раны голени, у 7-летнего мальчика — повреждение предплечья и поясницы. Пострадавших госпитализировали.
«Оказалось, что причина происшествия кроется в неисправном балконе. При его осмотре обнаружено отсутствие одной из рам остекления», — сообщили в прокуратуре.
Прокуратура обратилась в районный суд с требованием взыскать с владельца квартиры в пользу пострадавших 650 тыс. рублей компенсации морального вреда, иск был удовлетворен в полном объеме. Но ответчик с таким решением не согласился и подал жалобу в Красноярский краевой суд, сославшись на исправное состояние балкона, состоявшего из четырёх стеклопакетов. Суд второй инстанции оставил решение без изменения, его исполнение контролирует прокуратура.