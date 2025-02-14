Красноярец заплатит 650 тысяч детям, которых ранило стеклом от выбитого ветром окна

Напомним, ЧП произошло 6 июня 2023 года. Трое детей 7 и 8 лет вместе с родителями шли по улице Тотмина мимо дома № 21а, когда началась буря. Чтобы переждать ее, они укрылись под деревом. Но в это время в его ствол влетел стеклопакет, сорванный порывом ветра с балкона 12 этажа.