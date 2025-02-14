В воронежском правительстве признали плохое качество ремонта Памятника Славы

На днях в соцсетях воронежцы обратили внимание на, мягко говоря, недочеты при ремонте Памятника Славы. В частности, обращали внимание на сколы тротуарной плитки и плохую затирку швов.
Специалисты управления по охране культурного наследия (ОКН) правительства Воронежской области проверили информацию, размещенную в Сети. И убедились, что она соответствует действительности.
В четверг, 13 февраля, сотрудники регионального управления ОКН направили предостережения в адрес курирующего объект муниципального учреждения культуры «Музей-Диорама» и производителя ремонтных работ ООО «Мега Строй» о недопустимости нарушения требований закона.