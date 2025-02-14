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В Ростове-на-Дону проверят сообщения о незаконных действиях этнической группы

Жалобы на агрессивных нарушителей спокойствия проверят следователи в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону проверят информацию о группе людей, которые якобы нарушают закон и устраивают драки. Разобраться в ситуации потребовал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба федерального СК.

— Глава ведомства поручил организовать проверку по факту противоправных действий этнической группы в Ростовской области, — говорится в сообщении ведомства.

Ситуацией заинтересовались после публикаций в социальных медиа. По неподтвержденным данным, группировка из неизвестных «длительное время совершает в Ростове различные незаконные действия, в том числе массовые драки».