В Ростове-на-Дону проверят сообщения о незаконных действиях этнической группы

В Ростове-на-Дону проверят информацию о группе людей, которые якобы нарушают закон и устраивают драки. Разобраться в ситуации потребовал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба федерального СК.
— Глава ведомства поручил организовать проверку по факту противоправных действий этнической группы в Ростовской области, — говорится в сообщении ведомства.
Ситуацией заинтересовались после публикаций в социальных медиа. По неподтвержденным данным, группировка из неизвестных «длительное время совершает в Ростове различные незаконные действия, в том числе массовые драки».