Беспрозванных: «Я точно никому не дам демонтировать трамвай»

«Был раньше исторический трамвайный маршрут — его надо сохранить., — заявил глава региона. — Нам нужно сделать так, чтобы этот вид транспорта был удобен для калининградцев, чтобы он не пустой ходил, а заполненный, был удобен для того, чтобы добраться из одного места в другое».