Власти: реконструкция минского кинотеатра «Москва» завершится ко Дню Победы

Власти сказали, что реконструкция минского кинотеатра «Москва» завершится ко Дню Победы. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников.
Он заметил, что реконструкция идет полным ходом: строители продолжают выполнять отделочные работы, оформлять залы, а также монтировать оборудование и благоустраивать прилегающую территорию.
— У кинотеатра изменится «начинка», но постарались сохранить аутентичность самого строения. Объект планируется ввести в эксплуатацию ко Дню Победы, — уточнил зам председателя Мингорисполкома.
Сообщается, что уже осуществлен демонтаж технологического оборудования, а также практически всех внутренних перегородок. Кроме того, были усилены конструкции, обновлена крыша, возведены две лестницы, смонтировано сантехническое оборудование, приточные вытядные камеры. В здании кинотеатра осуществили перепланировку. Так, после открытия вместо двух залов будут работать четыре, два из которых на 48 мест. И по одному залу на 654 и 233 места.
Начальник СУ-3 Стройтреста № 1 Николай Зуй отметил, что в вестибюле было решено сохранить колонны и полы из гранита. Позднее они будут отшлифованы. Он обратил внимание на то, что для сохранности во время реконструкции их укрывали защитными материалами. Кроме того, оставили и представляющий историко-культурную ценность витраж «Москва — столица нашей Родины».
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