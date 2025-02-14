Власти: реконструкция минского кинотеатра «Москва» завершится ко Дню Победы

Сообщается, что уже осуществлен демонтаж технологического оборудования, а также практически всех внутренних перегородок. Кроме того, были усилены конструкции, обновлена крыша, возведены две лестницы, смонтировано сантехническое оборудование, приточные вытядные камеры. В здании кинотеатра осуществили перепланировку. Так, после открытия вместо двух залов будут работать четыре, два из которых на 48 мест. И по одному залу на 654 и 233 места.