Юрий Слюсарь поздравил жителей Ростова-на-Дону с Днем освобождения города

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил жителей донской столицы с Днем освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Пост был опубликован в телеграм-канале главы региона сегодня, 14 февраля.
— 82 года назад Советская армия освободила город от немецко-фашистских захватчиков. В феврале 1943 года благодаря отваге не только бойцов Красной Армии, но и жителей донской столицы, враг навсегда был изгнан из города, — напомнил Юрий Слюсарь.
Также врио главы региона напомнил о бойцах, которые сейчас участвуют в специальной операции, а также пожелал военнослужащим здоровья и сил.
— Сегодня самые ценные поздравления приходят с фронта. От наших ребят из 3-го батальона 103-го полка 150 гвардейской мотострелковой дивизии. Они продолжают великое дело своих дедов и прадедов, каждый день рискуя собой ради мирной жизни, ради нашей Победы, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Напомним, в ночь с 13 на 14 февраля 1943 года бойцам Красной армии удалось прорвать оборону противника и войти в Ростов по замерзшему руслу реки Дон. Враг понес большие потери и вынужден был отступить. В итоге была прервана вторая оккупация города, которая длилась с июля 1942 по февраль 1943 года.