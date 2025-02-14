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Житель Нижегородской области выиграл в лотерею более 36 млн рублей

Победитель еще не обратился за выигрышем.

Суперприз в 36 151 743 рубля был разыгран в 325497-м тираже лотереи «Рапидо Про» 13 февраля.

Как сообщает пресс-служба лотереи, победителем стал житель Нижегородской области.

Он еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр «Столото» и, возможно, пока еще не знает о своем везении.

Известно лишь, что участник купил билет за 500 рублей.

По правилам государственной лотереи «Рапидо Про», чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа комбинации.

Ранее стало известно имя новогоднего лотерейного миллионера из Нижегородской области.

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