Вышел романтический ужастик «Ущелье» с Майлзом Теллером и Аней Тейлор-Джой

Кривенькой она выходит в силу двух обстоятельств. Во-первых, пропасть между Теллером и Тейлор-Джой имеется не только буквальная, но и метафизическая: видно, что искры, несмотря на некоторые старания, высекаются вяло и неохотно. Во-вторых, режиссеру Скотту Дерриксону, который вообще по хоррорам («Синистер»), романтическая составляющая дается с заметным трудом. Под цементирование нежности выделена вся первая половина двухчасовой картины — существенно раздутый парафраз сцены с табличками из фильма «Реальная любовь». Смотреть на это чаще всего довольно неловко. С другой стороны, такое положение вещей по-своему сочетается с восхитительно абсурдной историей о тайном пакте США и России, который выдержал все экстремумы политического климата последних десятилетий (в том числе, кажется, связанные с Украиной), но накрылся медным тазом из-за того, что задачу поручили относительно симпатичному мужчине и крайне привлекательной женщине, на год лишив их доступа к другим сексуальным партнерам (просчитались, но где?).