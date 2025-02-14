В РФ продвинулись в прогнозировании рождения детей со СМА

«Учитывая высокую частоту носительства делеции гена SMN1 в Российской Федерации, эти выводы имеют большое значение для оценки риска рождения детей со СМА 5q в семьях, где один родитель является носителем, а у другого делеция отсутствует. Изучение генетической основы СМА 5q крайне важно для подбора патогенетической или этиотропной терапии пациентам, улучшения медико-генетического консультирования и профилактики в семьях со СМА», — подчеркнули в пресс-службе. Результаты опубликованы в журнале Clinical Genetics.