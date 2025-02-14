В Узбекистане за чтение книг будут уменьшать срок в тюрьме

Согласно законопроекту, осужденные, отбывающие наказание, смогут уменьшить срок заключения на три дня за каждую прочитанную книгу из утвержденного списка. Для этого необходимо успешно сдать экзамен.
Также предлагается учитывать участие в программе при рассмотрении вопросов об условно-досрочном освобождении или смягчении наказания.
Соответствующие изменения внесут в Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы, что позволит отразить процессуальные процедуры сокращения срока через самообразование.
На заседании отметили, что Узбекистан уже ведет системную работу по защите прав осужденных, адаптируя законодательство к международным стандартам. Однако с учетом зарубежного опыта возникла необходимость дополнительных мер, мотивирующих заключенных к исправлению.