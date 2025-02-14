Мэр Челябинска раскритиковал арт-сквер на берегу Миасса

Алексей Лошкин и глава Центрального района города осмотрели места для отдыха, горки, качели, площадки для лазания, сцену и все остальные объекты, установленные в сквере, и обсудили будущие ремонтные работы. Мэр поручил вернуть сквер к изначальному виду к майским праздникам. Реконструкция начнётся, как только позволит погода. Те объекты, что восстановлению не подлежат, обновят целиком.