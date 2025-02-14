Мэр Челябинска раскритиковал арт-сквер на берегу Миасса

Небольшой парк, расположенный вблизи берега реки Миасс, был установлен всего три с лишним года назад, но уже требует ремонта. В своём телеграм-канале мэр Алексей Лошкин обратил внимание на побитые лавочки и лестницы, повреждённое покрытие дорожек и площадок и сломанные аттракционы.
«Такое, конечно, недопустимо, особенно в столь знаковом для челябинцев и гостей города месте», — отметил градоначальник. — «Каким бы масштабным и замечательным ни был проект, за ним нужно следить и вовремя приводить в порядок».
Алексей Лошкин и глава Центрального района города осмотрели места для отдыха, горки, качели, площадки для лазания, сцену и все остальные объекты, установленные в сквере, и обсудили будущие ремонтные работы. Мэр поручил вернуть сквер к изначальному виду к майским праздникам. Реконструкция начнётся, как только позволит погода. Те объекты, что восстановлению не подлежат, обновят целиком.