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В двух районах Воронежской области будут отключать ТВ

Профилактические работы пройдут в Нижнедевицком и в Эртильском районах.

Источник: Комсомольская правда

До конца февраля в Нижнедевицком и в Эртильском районах из-за внеплановых профилактических работ временно отключат телевидение. Об этом предупредили в местных администрациях.

Во вторник, 18 февраля, с 10.00 до 10.30 и в среду, 19 февраля, с 14.30 до 15.00 работы пройдут на объекте радиотелевизионной сети в Нижнедевицке. В связи с этим те самые полчаса не будут работать телевизоры у принимающих сигнал с этой вышки жителей района.

Такие же работы пройдут в Эртиле во вторник, 25 февраля, с 10.00 до 10.30 и в среду, 26 февраля, с 14.30 до 15.00. Соответственно в это время не будут работать телевизоры в райцентре и населенных пунктах районах. Опять же только у тех, кто пользуется сигналом местной телевышки.