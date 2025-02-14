В двух районах Воронежской области будут отключать ТВ

Такие же работы пройдут в Эртиле во вторник, 25 февраля, с 10.00 до 10.30 и в среду, 26 февраля, с 14.30 до 15.00. Соответственно в это время не будут работать телевизоры в райцентре и населенных пунктах районах. Опять же только у тех, кто пользуется сигналом местной телевышки.