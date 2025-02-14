Активный циклон принесет в Пермский край обильные снегопады

В предстоящие выходные над Черноземьем сформируется активный циклон, который вызовет обильные снегопады в Пермском крае уже в воскресенье. Об этом сообщает доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов.
В воскресенье утром на юго-западе ожидается умеренный — сильный снегопад, а в центральной части края — снегопад с возможным кратковременным потеплением днем до −5 градусов. Высота снежного покрова может достигнуть 8−10 сантиметров.
Отмечается, что в ночь на понедельник ожидается вторжение арктического воздуха и похолодание до −15…-20 градусов.