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Активный циклон принесет в Пермский край обильные снегопады

В ночь на понедельник ожидается вторжение арктического воздуха и похолодание.

Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 59% 769 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

В предстоящие выходные над Черноземьем сформируется активный циклон, который вызовет обильные снегопады в Пермском крае уже в воскресенье. Об этом сообщает доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов.

В воскресенье утром на юго-западе ожидается умеренный — сильный снегопад, а в центральной части края — снегопад с возможным кратковременным потеплением днем до −5 градусов. Высота снежного покрова может достигнуть 8−10 сантиметров.

Отмечается, что в ночь на понедельник ожидается вторжение арктического воздуха и похолодание до −15…-20 градусов.