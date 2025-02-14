Сегодня вечером Омск накроет слабая магнитная буря

Несмотря на то, что магнитная буря будет слабой, она все равно может повлиять на метеозависимых омичей. В период ее активности они могут испытывать общее недомогание, а также обострение хронических заболеваний. В такие дни рекомендуется пить больше воды, избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок.