Сегодня вечером Омск накроет слабая магнитная буря

Сегодня, 14 февраля, слабая магнитная буря обрушится на Омск. Такой прогноз дали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Геомагнитная активность ожидается в 18:00. Магнитная буря будет слабой — класс G1. По прогнозам специалистов, уже к полуночи магнитосфера вернется в спокойное состояние.
Несмотря на то, что магнитная буря будет слабой, она все равно может повлиять на метеозависимых омичей. В период ее активности они могут испытывать общее недомогание, а также обострение хронических заболеваний. В такие дни рекомендуется пить больше воды, избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок.
Ранее «КП Омск» сообщала, что над Омском два дня подряд будут бушевать магнитные бури.