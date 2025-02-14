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Сегодня вечером Омск накроет слабая магнитная буря

Метеозависимые люди могут испытывать недомогания.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 14 февраля, слабая магнитная буря обрушится на Омск. Такой прогноз дали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Геомагнитная активность ожидается в 18:00. Магнитная буря будет слабой — класс G1. По прогнозам специалистов, уже к полуночи магнитосфера вернется в спокойное состояние.

Несмотря на то, что магнитная буря будет слабой, она все равно может повлиять на метеозависимых омичей. В период ее активности они могут испытывать общее недомогание, а также обострение хронических заболеваний. В такие дни рекомендуется пить больше воды, избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок.

Ранее «КП Омск» сообщала, что над Омском два дня подряд будут бушевать магнитные бури.