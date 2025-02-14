Школьный кошмар: каждый третий хабаровчанин сталкивался с буллингом

Как показало исследование SuperJob, 37% горожан сталкивались с травлей со стороны одноклассников, когда учились в школе, причем женщины об этом рассказывали чаще мужчин (44% против 31% соответственно). Чем старше граждане, тем реже они подвергались буллингу в школьные годы: о подобном вспомнил каждый четвертый респондент в возрасте от 45 лет (25%), среди тех, кто моложе 35 лет, — 48%. О фактах травли в школе по отношению к собственному ребенку сообщили 23% родителей.