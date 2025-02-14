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В Красноярске готовятся к паводку

Сейчас в руслах рек вырубают поросль, которая может мешать пропуску талых вод.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске началась подготовка к паводковому сезону. Сейчас специалисты разрабатывают план мероприятий по предупреждению ЧС, обеспечению безопасности жителей, сохранности объектов и материально-технических ресурсов города и имущества людей.

Также в руслах рек вырубают поросль, которая может мешать пропуску талых вод. По мере необходимости рабочие будут размывать лёд на оголовках водопропускных труб и заниматься вырезкой льда под мостами, рассказали в администрации города Красноярска.

Добавим, что до начала половодья откроют задвижку для сброса воды из водохранилища «оз. Парк “Октябрьский”». Здесь всё зависит от погоды и состояния озера.

На Каче (в районе ул. Обороны и ул. Кирова) появятся два водомерных поста, ещё два — на р. Бугач (возле мостов по ул. Бийхемская и ул. Камская).

Также в ближайшее время начнут готовить и проверять пункты временного размещения людей. Помимо этого, в обязательном порядке подготовят резервный транспорт для перевозки людей до пунктов временного проживания и для транспортировки вещей туда со складов.

Во время прохождения паводковых вод организуют объезды мест возможных подтоплений дорог и подготовят резервные планы возможных перекрытий.