В Красноярске готовятся к паводку

В Красноярске началась подготовка к паводковому сезону. Сейчас специалисты разрабатывают план мероприятий по предупреждению ЧС, обеспечению безопасности жителей, сохранности объектов и материально-технических ресурсов города и имущества людей.
Также в руслах рек вырубают поросль, которая может мешать пропуску талых вод. По мере необходимости рабочие будут размывать лёд на оголовках водопропускных труб и заниматься вырезкой льда под мостами, рассказали в администрации города Красноярска.
Добавим, что до начала половодья откроют задвижку для сброса воды из водохранилища «оз. Парк “Октябрьский”». Здесь всё зависит от погоды и состояния озера.
На Каче (в районе ул. Обороны и ул. Кирова) появятся два водомерных поста, ещё два — на р. Бугач (возле мостов по ул. Бийхемская и ул. Камская).
Также в ближайшее время начнут готовить и проверять пункты временного размещения людей. Помимо этого, в обязательном порядке подготовят резервный транспорт для перевозки людей до пунктов временного проживания и для транспортировки вещей туда со складов.
Во время прохождения паводковых вод организуют объезды мест возможных подтоплений дорог и подготовят резервные планы возможных перекрытий.