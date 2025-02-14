Омич с собакой угрожал пассажирам автобуса

Собака свободно перемещалась по салону, что вызвало беспокойство у пассажиров. На обращения к нему и просьбы о контроле над животным парень отреагировал агрессивно. Он угрожал натравить собаку на тех, кто делал замечания, и проявлял грубость по отношению к кондуктору. Люди, ставшие свидетелями происшествия, отметили, что в салоне автобуса установлены камеры видеонаблюдения, и выразили обеспокоенность по поводу ситуации, предложив провести проверку по данному инциденту.