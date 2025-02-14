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Омич с собакой угрожал пассажирам автобуса

Сегодня, 14 февраля, утром, примерно в 10:15—10:30, в салоне автобуса № 78, который следовал в направлении «Пожарной части», произошел инцидент с молодым человеком и его собакой.

Источник: Freepik

По словам очевидцев, мужчина зашел в автобус с бойцовским стафф-терьером, который не был привязан и не имел намордника. Об этом сообщили в группе «Голос Омска» во «ВКонтакте».

Собака свободно перемещалась по салону, что вызвало беспокойство у пассажиров. На обращения к нему и просьбы о контроле над животным парень отреагировал агрессивно. Он угрожал натравить собаку на тех, кто делал замечания, и проявлял грубость по отношению к кондуктору. Люди, ставшие свидетелями происшествия, отметили, что в салоне автобуса установлены камеры видеонаблюдения, и выразили обеспокоенность по поводу ситуации, предложив провести проверку по данному инциденту.