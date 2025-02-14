Под Омском депутатов попросили голосовать на улице

Как уже заявлялось ранее, после проведения муниципальной реформы жители населенных пунктов смогут по-прежнему обращаться в местные администрации, которые будут выполнять свои функции в прежнем объеме. Каждая территория будет самостоятельно решать свое количество задач. Ожидается, что бюджетные средства будут выделяться гораздо быстрее, чем это происходит сейчас. Финансирование будет увеличено благодаря надбавке из бюджета района. Для жителей ничего не изменится. Все сотрудники администрации остаются на своих местах и продолжают выполнять свои обязанности. Все справки будут выдаваться на месте. В случае отсутствия некоторых специалистов их заменят коллеги из других поселений. Объединение бюджетов позволит принимать решения быстрее. В случае аварий деньги будут оперативно выделять на устранение проблемы.