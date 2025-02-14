Под Омском депутатов попросили голосовать на улице

Решение давало возможность решить финансирование вопросов, которые годами не решаются на местном уровне.
По информации «СуперОмска», народным избранникам в авральном порядке пришлось искать помещение для проведения голосования. Привычный зал заседаний их попросил покинуть местный глава, чью должность, по всей видимости, ждет упразднение в случае юридической самоликвидации.
«СуперОмск» обратился за комментарием к председателю совета депутатов Магистрального сельского поселения Татьяне Савицкой. Та информацию подтвердила, но с некоторыми оговорками.
«Все произошло немного иначе. Вопрос о муниципальной реформе мы, конечно же, обсуждали ранее, но в этот день собирались по общим вопросам, и данный вопрос в повестке отсутствовал. Уже в момент проведения заседания от заместителя главы района поступило предложение включить вопрос в раздел “Разное”, что допускалось.
Но, говоря о самом совете, начавшемся в первом помещении, здесь глава поселения настаивал на 7 депутатах для кворума. И с этим предлогом, взяв вещи, пошел домой, а мы остались без помещения. По факту присутствовали 6 депутатов, и, согласно уставу, этого было достаточно для признания заседания состоявшимся. Поскольку поступила инициатива от первого заместителя главы о включении в повестку, мы были обязаны этот вопрос рассмотреть. Собрались в ДК и провели заседание, поддержав вопрос о дальнейшем присоединении к администрации Омского района", — заверила Савицкая.
Депутат добавила, что вокруг муниципальной реформы сейчас много кривотолков.
«Цель муниципальной реформы — высвобождение дополнительных средств для содержания поселений. Объединение бюджетов района и поселения позволит оперативнее принимать решения и выполнять задачи по содержанию поселений и ликвидации аварий в случае их возникновения», — подчеркнула Савицкая.
Как уже заявлялось ранее, после проведения муниципальной реформы жители населенных пунктов смогут по-прежнему обращаться в местные администрации, которые будут выполнять свои функции в прежнем объеме. Каждая территория будет самостоятельно решать свое количество задач. Ожидается, что бюджетные средства будут выделяться гораздо быстрее, чем это происходит сейчас. Финансирование будет увеличено благодаря надбавке из бюджета района. Для жителей ничего не изменится. Все сотрудники администрации остаются на своих местах и продолжают выполнять свои обязанности. Все справки будут выдаваться на месте. В случае отсутствия некоторых специалистов их заменят коллеги из других поселений. Объединение бюджетов позволит принимать решения быстрее. В случае аварий деньги будут оперативно выделять на устранение проблемы.
Отметим, согласно отчету главы за 2023 год, опубликованному на сайте поселения (за 2024 год не обнаружен — Прим. ред.), в состав Магистрального сельского поселения входят поселок Магистральный, село Ребровка и деревня Зеленое Поле, где суммарно проживают порядка 5,3 тысячи человек. В 2023 году в бюджет поселения поступило 17,6 млн рублей, из них собственные доходы — 11,8 млн рублей.
При этом, согласно отчету об исполнении бюджета за тот же год, по ст. «Общегосударственные вопросы» заложено 9,3 млн рублей, «Повышение эффективности деятельности администрации Магистрального сельского поселения» — около 1,1 млн рублей. В целом же на функционирование муниципального аппарата ушло порядка 10 млн рублей, согласно документу (по ссылке).