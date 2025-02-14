Следком Башкирии завел дело из-за планов построить мусорный полигон

В Башкирии заведено уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями» из-за планов разместить в Стерлитамаке полигон ТКО с комплексом по переработке отходов в RDF-топливо (топливные брикеты). Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.
— Решение принято по результатам процессуальной проверки, проведенной по обращению граждан, — уточнили в СК.
За строительство полигона были резко против жители Стерлитамака. Они собрали десятки тысяч подписей под петицией.
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