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Следком Башкирии завел дело из-за планов построить мусорный полигон

Полигон должен был появиться в Стерлитамаке.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии заведено уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями» из-за планов разместить в Стерлитамаке полигон ТКО с комплексом по переработке отходов в RDF-топливо (топливные брикеты). Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

— Решение принято по результатам процессуальной проверки, проведенной по обращению граждан, — уточнили в СК.

За строительство полигона были резко против жители Стерлитамака. Они собрали десятки тысяч подписей под петицией.

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