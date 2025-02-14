Железнодорожники Молдовы вышли на протесты в центр Кишинева и в других молдавских городах: Люди требуют достойную зарплату и выплаты долгов

«Мы должны иметь достойную зарплату, а нам ещё вообще не дают. Люди по пол года без зарплаты, и уже забыли что это такое и что такое деньги. Каждый из нас идя домой должен обеспечить свою семью, он перед ними авторитет. Но, о каком авторитете может идти речь, если он не только не приносит зарплату, но просит у родных чтобы оплатить услуги и купить еды», — отметил Узун.