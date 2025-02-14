Железнодорожники Молдовы вышли на протесты в центр Кишинева и в других молдавских городах: Люди требуют достойную зарплату и выплаты долгов

В центре Кишинева началась акция протеста железнодорожников, которым более полугода не платят зарплаты.
Работник железной дороги:
— Я не получал зарплату с июля прошлого года. Хотите покажу кошелек?
— Хочу!
Мужчина показывает исписанный листок бумаги.
— Это цифры, это мне дают продукты в магазине в долг.
— Думаете власти выполнят свои обязательства?
— Уже не надеемся на это…
— Как мы живём полгода без зарплат? Одалживаем у детей, берём кредиты, — говорит другой протестующий. — 100 тысяч леев взял в микрокредитной организации. Не знаю, как отдавать…
Задолженность по зарплате перед железнодорожниками уже достигла 200 миллионов леев, а «ответственных» по-прежнему нет.
Если государство не услышит работников предприятия, с понедельника, 17 февраля, акции протеста начнутся по всей Молдове, утверждает председатель Федерации профсоюзов железнодорожников Ион Запорожан.
Акции протеста железнодорожников проходят и в других городах Молдовы.
В Бессарабке сотрудники госпредприятия «Железная дорога Молдовы» тоже проводят акцию протеста.
«А что, Боля умер? Где он, что не выходит? Санду, Речан?».
— У меня двое детей и нечего есть! Пусть нам власти расскажут, где наша зарплата? У меня зарплата 7000 леев и этих денег нет. Год прошел и никаких изменений, — возмущаются люди.
— Справедливость? Я не вижу никакой справедливости!
В эти минуты и в Бессарабке сотрудники госпредприятия «Железная дорога Молдовы» проводят акцию протеста.
В руках у протестующих плакаты с лозунгами: «Услышьте нас, дайте нам наши зарплаты», «Требуем немедленной выплаты задолженностей по зарплате», «7 месяцев без зарплаты, наши дети голодают».
Юрий Узун, председатель узлового профсоюзного комитета Бессарабки, рассказал о многомесячных задержках зарплаты, которые ставят под угрозу благополучие их семей и подрывают их авторитет в глазах близких.
«Мы должны иметь достойную зарплату, а нам ещё вообще не дают. Люди по пол года без зарплаты, и уже забыли что это такое и что такое деньги. Каждый из нас идя домой должен обеспечить свою семью, он перед ними авторитет. Но, о каком авторитете может идти речь, если он не только не приносит зарплату, но просит у родных чтобы оплатить услуги и купить еды», — отметил Узун.
Железнодорожники вышли на протест. Фото: КП.
К протестующим вышел госсекретарь Мининфраструктуры, но ни на один вопрос железнодорожников не смог ответит!
«Мы каждую неделю встречаемся с директором (ЖДМ) и обсуждаем вопрос зарплат, поэтому и говорю, что министерство не относится безразлично к ЖДМ», — заявил госсекретарь.
«10 лет над этими людьми издеваются! Мы что, с другой планеты! Почему государство не уделяет нам внимания? Это ж важнейшая отрасль!» — возмутился глава профсоюза железнодорожников.
В ответ на слова госсекретаря, железнодорожники скандируют «Долой воров!».