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Министр спорта Башкирии поздравил с юбилеем Виктора Козлова

Вице-премьер Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов поздравил с 50-летним юбилеем главного тренера «Салавата Юлаева» Виктора Козлова. Хабибов отметил, что возглавлять команду, которая является брендом республики, — огромная ответственность.

Источник: Башинформ

«Мы помним весну 2011 года и Кубок Гагарина, который он первым взял в руки. Искренне верим, что история может повториться снова. Желаю крепкого здоровья, а также удачи в сегодняшнем принципиальном матче “зеленого дерби”», — сказал вице-премьер республики.