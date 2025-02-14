Министр спорта Башкирии поздравил с юбилеем Виктора Козлова

«Мы помним весну 2011 года и Кубок Гагарина, который он первым взял в руки. Искренне верим, что история может повториться снова. Желаю крепкого здоровья, а также удачи в сегодняшнем принципиальном матче “зеленого дерби”», — сказал вице-премьер республики.