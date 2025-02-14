Небольшой снег и до −13°С прогнозируется в Беларуси 15 февраля

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно с прояснениями и местами небольшой снег прогнозируется в Беларуси 15 февраля. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.