Небольшой снег и до −13°С прогнозируется в Беларуси 15 февраля

На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер северный, северо-западный 4−9 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью составит от минус 7 до минус 13, максимальная днем — 2−8 градусов мороза.
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно с прояснениями и местами небольшой снег прогнозируется в Беларуси 15 февраля. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер северный, северо-западный 4−9 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью составит от минус 7 до минус 13, максимальная днем — 2−8 градусов мороза.