Ставки по вкладам могут опуститься до 15% годовых — эксперт

Вместе с тем, как полагает Зварич, уже с середины года в России может начаться её смягчение. В случае, если регулятору удастся обуздать инфляцию, ключевая ставка начнёт снижаться. Данный тренд может пролиться до конца года, и в этом случае можно ожидать, что к декабрю ставки по вкладам опустятся до 15%, считает специалист.