Ставки по вкладам могут опуститься до 15% годовых — эксперт

Такой совет вкладчикам дал главный аналитик портала «Банки.ру» Богдан Зварич, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснил эксперт, основной причиной, по которой российские финансовые организации начали пересматривать свою политику в отношении доходности вкладов, стало неожиданное сохранение ключевой ставки Центральным банком на уровне в 21% годовых в декабре прошлого года.
После этого банки, которые уже подготовились к росту «ключа» до 23−25%, начали корректировать условия размещения денежных средств в сторону их ухудшения для россиян. Однако данный процесс происходит медленно, так как в стране всё ещё сохраняются высокие риски ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка.
Вместе с тем, как полагает Зварич, уже с середины года в России может начаться её смягчение. В случае, если регулятору удастся обуздать инфляцию, ключевая ставка начнёт снижаться. Данный тренд может пролиться до конца года, и в этом случае можно ожидать, что к декабрю ставки по вкладам опустятся до 15%, считает специалист.