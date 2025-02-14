С 15 февраля в Ростовской области ожидается ухудшение погоды

В Ростовской области с 15 по 20 февраля ожидается ухудшение погодных условий, в регион должны прийти осадки и снегопады, а на дорогах прогнозируют гололедицу и местами снежные заносы. Об этом предупреждают в ГУ МЧС России по региону.
В экстренном ведомстве отмечают, что именно 15 февраля сильных морозов не ожидается из-за теплых воздушных масс, но уже с 16 по 20 февраля температура воздуха на Дону резко понизится.
Ночью местами столбики термометров могут в среднем опускаться до −12, а в некоторых случаях до −18 и даже до −23 градусов. Дневная температура будет сохраняться в пределах от −3 до −10 градусов, в отдельных северных территориях будет до −15 градусов.
Жителей Ростовской области просят быть осторожными во время холодов и осадков. В непогоду лучше не стоять рядом с деревьями, ЛЭП, рекламными щитами и витринами. Особое внимание требуется на дорогах.