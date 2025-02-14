В Башкирии воспитатели могут получить 575 тысяч рублей

Воспитатели детских садов Башкирии могут выиграть грант на полмиллиона рублей. Участие в конкурсе могут принять молодые специалисты до 35 лет, стаж которых не менее двух лет.
Как уточнили в региональном Минобразования, заявки на участие в грантовом конкурсе принимаются до 1 марта. Подробнее об условиях участия в конкурсе можно узнать здесь.
Ранее глава Башкирии утвердил ежегодные гранты. Их размер составляет 575 тысяч рублей.
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