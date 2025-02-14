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Памятник маршалу Захарову установят в Московском парке Победы

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об установке памятника маршалу и дважды Герою Советского Союза Матвею Захарову в Московском парке Победы, сообщает пресс-служба Смольного.

В соответствии с эскизным проектом скульпторов Вадима Сазонова и Николая Иванова, а также архитектора Александра Миронова, это будет бронзовый бюст высотой 1,3 метра. Он будет установлен на гранитном постаменте высотой 2,5 метра.

На постаменте расположат бронзовую табличку с текстом из объемных букв. Инициатором проекта и заказчиком работ по проектированию, изготовлению и установке бюста выступает ООО «Архитектурная мастерская “Миронов и партнеры”.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что у «Лахта Центра» установят 82-метровый столп в память о победе в Северной войне.

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