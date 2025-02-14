Адвокат: разбирательство по делу карателя Серафимовича проходит в рамках правового поля

«В общем и целом можно, конечно, очертить предполагаемые тезисы моего выступления. Прежде всего необходимо проверить, действительно ли обвинением доказано участие Серафимовича в инкриминируемых ему злодеяниях», — сказал Игорь Баранов, отвечая на вопрос, как адвокат будет выстраивать стратегию защиты.
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По его словам, следствие по делу проведено полноценно, качественно. Об этом он может судить на основании изученных материалов дела.
«Что будет дальше, мы посмотрим. Если будут какие-то шероховатости, конечно же, защита попытается акцентировать внимание суда на этом. Я думаю, что суд пройдет, по крайней мере, на сегодняшний день для этого все предпосылки, в рамках правового поля», — отметил Игорь Баранов.
Рассмотрение уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны в отношении Семена Серафимовича в Верховном Суде Беларуси началось 6 февраля. На данной стадии проходит допрос свидетелей.
Семен Серафимович родился 19 декабря 1910 года, уроженец деревни Скомарошки Минской губернии, являлся одним из пособников нацистских преступников и непосредственно участвовал в совершении геноцида белорусского народа.