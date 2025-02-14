Адвокат: разбирательство по делу карателя Серафимовича проходит в рамках правового поля

«Что будет дальше, мы посмотрим. Если будут какие-то шероховатости, конечно же, защита попытается акцентировать внимание суда на этом. Я думаю, что суд пройдет, по крайней мере, на сегодняшний день для этого все предпосылки, в рамках правового поля», — отметил Игорь Баранов.