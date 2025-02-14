ВСУ вновь атаковали Чертковский район Ростовской области

В ночь на 14 февраля в небе над Чертковским районом Ростовской области ликвидировали четыре БПЛА. Об этом ранее оперативно оповестили врио губернатора региона Юрий Слюсарь и пресс-служба Минобороны России.
Известно, что беспилотники подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
Напомним, это уже не первая попытка атаки БПЛА в Черковском районе региона. По данным донских властей, летательные аппараты также были уничтожены в ночь на 11 и 13 февраля. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировали.