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ВСУ вновь атаковали Чертковский район Ростовской области

Власти Ростовской области сообщили о новой атаке БПЛА в Чертковском районе.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 14 февраля в небе над Чертковским районом Ростовской области ликвидировали четыре БПЛА. Об этом ранее оперативно оповестили врио губернатора региона Юрий Слюсарь и пресс-служба Минобороны России.

Известно, что беспилотники подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Напомним, это уже не первая попытка атаки БПЛА в Черковском районе региона. По данным донских властей, летательные аппараты также были уничтожены в ночь на 11 и 13 февраля. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировали.