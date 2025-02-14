«Платил за ложные сообщения о минировании и захвате заложников»: в Бобруйске подросток заплатил за рассылку информации об опасности

В Бобруйске милиция задержала подростка, который платил другим за ложные сообщения о якобы минировании и захвате заложников, рассказали в службе информации прокуратуры Могилевской области.
Так, 16-летний подросток организовал отправку в правоохранительные органы заведомо ложных сообщений об опасности. В телеграме он нашел людей, которые за плату около 300 — 500 российских рублей звонили в милицию и зачитывали подготовленные тексты о том, что якобы взяты заложники или заминированы различные учреждения.
В январе 2025-го под «управлением» задержанного подростка с разных номеров в милицию Бобруйска поступило восемь заведомо ложных сообщений об опасности. Пять раз «лжеминеры» сообщили о якобы минировании колледжа, где учился сам несовершеннолетний, потом они сказали о «минировании» магазина рядом с домом подростка, а затем — детского санатория «Свислочь» под Осиповичами. Еще поступало сообщение о «захвате и удержании заложников» в колледже.
Фигуранта будут судить за заведомо ложное сообщение (ч.1 и ч.2 ст. 340 Уголовного кодекса Беларуси). С санкции прокурора подросток взят под стражу, исходя из обстоятельств преступления, его общественной опасности и вреда, а также личности обвиняемого.
Напомним, в Беларуси уголовная ответственность об опасности наступает с 14 лет.
Тем временем белорус угрожал соседу винтовкой после замечания о неправильной парковке авто.