«Платил за ложные сообщения о минировании и захвате заложников»: в Бобруйске подросток заплатил за рассылку информации об опасности

В январе 2025-го под «управлением» задержанного подростка с разных номеров в милицию Бобруйска поступило восемь заведомо ложных сообщений об опасности. Пять раз «лжеминеры» сообщили о якобы минировании колледжа, где учился сам несовершеннолетний, потом они сказали о «минировании» магазина рядом с домом подростка, а затем — детского санатория «Свислочь» под Осиповичами. Еще поступало сообщение о «захвате и удержании заложников» в колледже.