Политолог Ухов назвал тезисы о благотворном влиянии Орды на Россию антинаучными

Во-вторых, иностранное владычество, пусть и даже долгое не является предпосылкой для заявлений об участии в «нацбилдинге». Взять ту же Испанию — на Пиренейском полуострове владычество арабов держалось почти 800 лет, столько же шла постоянная война с ними, Реконкиста. Но никто же не станет утверждать, что арабы и ислам стали интегральной частью глубоко католической и романо-латинской испанской цивилизации. Так же и в случае с противостоянии России с Ордой — Россия в конечном итоге одержала верх и именно ПОГЛОТИЛА ее осколки. Казанское, Астраханское, Сибирское ханство, Ногайская орда — все они, скажем честно, не на федеративных условиях входили в состав Московсконго царства. При этом Россия максимально сохранила национальные особенности и интегрировала местную элиту в общеимперскую орбиту.