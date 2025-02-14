«Созданные условия — одни из лучших в стране». ГТК рассказал об открытом на границе Беларуси с Польшей погранпункте «Берестовица»

На белорусско-польской границе после реконструкции открыт пограничный пункт пропуска «Берестовица», сообщает БелТА.
В ГТК обратили внимание, что «Берестовица» является одним из крупнейших белорусских таможенных объектов. И так как по инициативе Польши движение здесь приостановлено, то белорусская сторона использовала это для проведения ремонтных работ.
— Мы воспользовались этой паузой и сделали серьезную реконструкцию, создали замечательные условия для службы пограничников, таможенников в пункте пропуска, — прокомментировал глава Таможенного комитета Владимир Орловский.
Также он обратил внимание, что здесь созданы комфортные условия для пересечения границы.
— В любом случае границы будут открыты, пункт пропуска будет работать, и те условия, которые сейчас здесь созданы после реконструкции, — это одни из лучших у нас в стране, — подытожил он.
Ранее ГТК сообщал об открытии погранпункта «Берестовица» на границе Беларуси с Польшей.
Тем временем Совмин Беларуси изменил размер командировочных при поездках за границу.