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«Созданные условия — одни из лучших в стране». ГТК рассказал об открытом на границе Беларуси с Польшей погранпункте «Берестовица»

ГТК: погранпункт «Берестовица» открыт на границе Беларуси с Польшей.

Источник: Комсомольская правда

На белорусско-польской границе после реконструкции открыт пограничный пункт пропуска «Берестовица», сообщает БелТА.

В ГТК обратили внимание, что «Берестовица» является одним из крупнейших белорусских таможенных объектов. И так как по инициативе Польши движение здесь приостановлено, то белорусская сторона использовала это для проведения ремонтных работ.

— Мы воспользовались этой паузой и сделали серьезную реконструкцию, создали замечательные условия для службы пограничников, таможенников в пункте пропуска, — прокомментировал глава Таможенного комитета Владимир Орловский.

Также он обратил внимание, что здесь созданы комфортные условия для пересечения границы.

— В любом случае границы будут открыты, пункт пропуска будет работать, и те условия, которые сейчас здесь созданы после реконструкции, — это одни из лучших у нас в стране, — подытожил он.

Ранее ГТК сообщал об открытии погранпункта «Берестовица» на границе Беларуси с Польшей.

Тем временем Совмин Беларуси изменил размер командировочных при поездках за границу.