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Виталий Хоценко рассказал о газификации Большереченского района

Теперь местные жители могут подать заявку на догазификацию.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 14 февраля, губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о газификации Большереченского района. Глава региона находится там с рабочей поездкой.

Газ подали на газопровод-отвод и газораспределительную станцию «Большеречье». Виталий Хоценко отметил, что для севера региона — это историческое событие. Газопровод-отвод построили по решению Владимира Путина в рамках программы развития и газификации Омской области.

Протяженность межпоселковых и внутрипоселковых сетей составляет около 160 километров. Благодаря их строительству появилась возможность подключения к природному газу 3 тысяч домов в самом Большеречье, селе Курносово, а также в деревнях Кирсановка, Гущин и Решетниково.

Газопровод-отвод имеет протяженность 71 километр. Вместе с ГРС они были построены в рамках программы развития газоснабжения и газификации Омской области на 2021−2025 годы. Объекты являются источником газоснабжения для новой газовой инфраструктуры Большереченского района.

Газ по магистральным газопроводам теперь будет поступать и на север области — в Тару, Знаменский и Тевризский районы.

Жители Большереченского района подали уже более 400 заявок на догазификацию. Работники «Омскоблгаз» уже заключают и исполняют договоры, в том числе и в мобильном офисе. Дома подключают по мере их готовности к приему газа.

В числе первых домов, который подключили к газу, стал родительский дом участника СВО Евгения Качесова. Газовики выполнили пусконаладочные работы и подключили газовое оборудование в его доме.

В Омской области существуют меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на газицикацию домов для льготников, в числе которых участники СВО и их семьи.