Двигатель иркутского самолета МС-21 может работать при низких температурах

Двигатель ПД-14, который используется на иркутском самолете МС-21, прошел проверку, которая определяет, может ли лайнер летать при низких температурах. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Иркутского авиационного завода.
— Полученное одобрение подтвердило соответствие силовой установки необходимым требованиям и удостоверяет работоспособность типовой конструкции ПД-14 без ограничений в условиях обледенения, — отметили специалисты.
Это позволит расширить возможности эксплуатации российского авиадвигателя нового поколения. На сегодняшний день проводят дополнительные сертификационные летные испытания самолета МС-21−310.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на авиазаводе специалисты приступили к сборке трех учебно-тренировочных самолетов Як-130М. Лайнер разрабатывали в качестве современного самолета для обучения военных летчиков.