В Москве пройдет международный медиафорум CSTB.PRO.MEDIA

Форум CSTB.PRO.MEDIA пройдет в столице уже в 27-й раз. Мероприятие каждый год собирает главных специалистов отрасли и освещает все аспекты медиаиндустрии и тенденции рынка: новые технологические решения, правовые нормы, способы производства и распространения контента, а также вызовы, стоящие перед отраслью.
Программу Форума откроет Стратегическая сессия «Роль медиаиндустрии в текущей ситуации. Российский контент внутри страны и за рубежом», в которой примут участие руководители крупнейших медиахолдингов и телекомпаний страны, а также представители профильных органов власти.
Кроме того, в рамках форума пройдет ряд тематических сессий:
- «Платное ТВ. Что движет рынок в 2025 году». Представители ведущих медиакомпаний обсудят новые требования действующего законодательства, взаимодействие операторов и телеканалов, а также новые модели монетизации.
- «Как живут онлайн-кинотеатры на рынке растущих затрат и пока еще повышенном спросе зрителей». Топ-менеджеры ведущих российских стриминговых сервисов и аналитики обсудят главные тендеции роста онлайн-платформ: как рост стоимости контента влияет на его количество, насколько прибыльно онлайн-кинотеатрам сотрудничать с телеканалами и есть ли вторая жизнь у сериалов.
- «Стриминговые сервисы: UGC и не только. Как правильно донести контент до зрителя». Эксперты подведут итоги года, оценят рост показателей и дадут советы, как работать с блогерами и рекламодателями.
- «Тоже ТВ, но другое». Спикеры обсудят, как монетизировать телеканалы в интернете и обсудят, как смотрят ТВ на разных платформах.
- «Мы ничего про них не знаем? Как создавать контент и продукты для современных детей». Эксперты расскажут о трендах в детской аудитории, обсудят, как изменился образ детства, и объяснят, как увидеть продукт глазами детей.
- «Тренды интерактивной рекламы. Эволюция инструментов». Здесь поговорят о технологических возможностях российского рекламного рынка: геймификации, виртуальных инфлюенсерах, импакт-контенте и других инновационных технологиях.
- «Активный рост ИИ в продакшене. Первые итоги». Режиссёры, продюсеры, специалисты из кино, анимации и видеоигр обсудят мотивы и риски применения технологий ИИ в медиа, нейросети в кино и видео.
- СASE STUDY. Представители технологических компаний, ИТ-специалисты и другие смогут презентовать собственные технологические решения и рассказать об их преимуществах.
Еще одно важное событие форума — панельная дискуссия «Лидеры отечественной анимации. Продюсеры, которые создают бренды & бренды, которые создают продюсеры». На ней руководители ведущих анимационных студий страны расскажут о новых проектах и поделятся планами на 2025 год.
На форуме также состоится День Оператора — 2025, посвященный операторам связи. В рамках события пройдут:
- круглый стол по актуальной повестке;
- правовая сессия «Анализ рисков и видов ответственности операторов»;
- фестиваль промороликов платных телеканалов Promo Fest Pay TV.
Также в дни форума будут объявлены результаты 16-й Национальной премии в области многоканального цифрового телевидения «Большая цифра» и пройдет 4-й Фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+ с премьерами, которые появятся в онлайн-кинотеатрах весной и летом.
Помимо официальной программы есть и неофициальная: в трех залах для кулуарного общения соберутся ключевые фигуры индустрии: создатели и дистрибьюторы контента, поставщики оборудования, разработчики программного обеспечения, мультисервисные операторы, онлайн-кинотеатры и ОТТ-платформы.
Регистрация на форум CSTB.PRO.MEDIA 2025 уже открыта — со всеми подробностями можно ознакомиться на сайте cstb.ru.