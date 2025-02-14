В Москве пройдет международный медиафорум CSTB.PRO.MEDIA

Форум CSTB.PRO.MEDIA пройдет в столице уже в 27-й раз. Мероприятие каждый год собирает главных специалистов отрасли и освещает все аспекты медиаиндустрии и тенденции рынка: новые технологические решения, правовые нормы, способы производства и распространения контента, а также вызовы, стоящие перед отраслью.